Штепанек: каждый год Федерер, Надаль и Джокович переписывают историю

Бывший чешский теннисист Радек Штепанек выразил восхищение достижениями Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича. Чех отметил достижения игроков, назвав их величайшими в истории.

«Каждый год они переписывают историю. Люди говорили, что Федерер больше ничего не выиграет. А затем он взял и выиграл три турнира «Большого шлема». Затем люди говорят, что у Надаля слишком много травм. А Рафа берёт и становится первой ракеткой мира вновь! И так далее. Всё это подтверждает, что мы живём в эпоху лучших теннисистов в истории.

Кто меня удивил? Только Джокович. Его достижения в последние месяцы просто невероятны и заслуживают уважения. Когда я видел Новака в начале года после травмы, я не верил, что он сумет вернуться», — цитирует Штепанека Tennis World USA.