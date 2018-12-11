Чешский теннисист Радек Штепанек проанализировал сезон в исполнении первой ракетки мира Новак Джоковича.
«Джоковичу вполне по силам обойти Федерера по количеству завоёванных трофеев «Большого шлема». Думаю, когда из его команды ушли я и Андре Агасси, он проснулся. Вернулся Вайда, с которым он работал на протяжении 10 лет, и всё встало на свои места.
Победа на Уимблдоне оказалась поворотным моментом в сезоне серба. С первых же матчей на траве стало очевидно, что он изменился. Когда в четвертьфинале он обыграл Кея Нисикори, я понял, что он может выиграть и сам трофей. Полуфинал против Надаля стал битвой титанов – так было в старые добрые времена, и это снова повторилось. Победа над Рафой позволила ему сделать решающий шаг вперёд», – цитирует Штепанека Daily Express.
Штепанек: Джокович проснулся, когда из его тренерского штаба ушли я и Агасси