Джокович и Халеп — лучшие теннисисты года по версии ITF

Сербский теннисист Новак Джокович и румынка Симона Халеп признаны лучшими игроками мира (чемпионами мира) по итогам 2018 года по версии Международной федерации тенниса (ITF).



Джокович, вернувшийся на вершину мужского теннисного рейтинга, удостоился этого звания в шестой раз в карьере, Халеп – впервые.



«Для меня большая честь снова стать лучшим теннисистом по версии ITF. Я особенно горжусь этим достижением после всего, что пережил в этом году. Тем не менее часть меня всегда верила в то, что я смогу вернуться на вершину. Очень приятно присоединиться к Питу Сампарасу, который также выиграл эту награду шесть раз», — приводит слова Мугурусы пресс-служба ITF.



Свои награды Джокович и Халеп получат 4 июня в Париже во время Открытого чемпионата Франции.