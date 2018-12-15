Хачанов: было бы здорово снова встретиться с Надалем на турнире в Абу-Даби

Первая ракетка России Карен Хачанов вспомнил встречу с испанцем Рафаэлем Надалем на Открытом чемпионате США и выразил желание вновь сыграть со второй ракеткой мира.



«Счастлив, что сумел показать такой высокий уровень тенниса в матче с Рафой на US Open. Было бы здорово снова встретиться с ним на турнире в Абу-Даби. Постараюсь снова показать свой лучший теннис.



Когда был маленьким, то смотрел, как играют большие игроки: Надаль, Федерер, дель Потро и другие. Теперь же я могу соревноваться с ними на самом высоком уровне, это невероятно», — цитирует Хачанова Tennis World USA.



Матч Надаля и Хачанова на US Open 2018 завершился со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) в пользу испанца. В первом матче на выставочном турнире Mubadala Tennis в Абу-Даби Карен встретится с австрийцем Домиником Тимом. В случае победы соперником россиянина станет Надаль.

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