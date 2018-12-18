Савиных одержала победу на турнире ITF в Индии

Российская теннисистка Валерия Савиных выиграла турнир ITF в Пуне (Индия). В решающем матче уроженка Свердловска обыграла представительницу Китая Жа-Жинг Лю со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (9:7).

Для 27-летней спортсменки этот титул стал пятым в карьере.

Савиных начала заниматься теннисом с пяти лет. Она является правшой, любимое покрытие — грунт. Тренер — поляк Томаш Ивански.

Наивысшее место Савиных в рейтинге WTA в одиночном разряде — 99-е (апрель 2012 года). На турнирах серии «Большого шлема» её лучший результат — выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии—2013.

Напомним, с 31 декабря по 6 января 2019 года в Пуне пройдёт турнир ATP, в котором примут участие южноафриканец Кевин Андерсон, хорват Марин Чилич, французы Жиль Симон и Бенуа Пэр, латвиец Эрнест Гулбис, представитель Южной Кореи Чхун Хён, россиянин Евгений Донской.