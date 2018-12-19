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Герасимов: Кубок Кремля стал для меня лучшим турниром в 2018 году

Герасимов: Кубок Кремля стал для меня лучшим турниром в 2018 году
Теннис / ATP

Теннисист из Беларуси Егор Герасимов прокомментировал итоги прошлого сезона.

«В 2018 году по суммарному результату лучшим турниром для меня стал ВТБ Кубок Кремля. Запоминающимся вышло соревнование и в Мексике. Там во втором круге у меня получилось обыграть Сэма Куэрри в весьма драматичном матче. В том матче поначалу было психологически сложно. Всё-таки соперник в начале сезона уверенно был в топ-20.

В августе он чуть опустился в рейтинге, но всё же. А потом я понял, что мы играем почти на одном уровне и нет ничего такого, с чем мог бы не справиться. Ещё больше позитива появилось, когда матч завершился на тай-брейке решающей партии, в ходе которого я отыграл два матчбола. Для меня это был первый подобный опыт, когда смог обыграть очень сильного игрока в равном матче», – цитирует Герасимова официальный сайт Белорусской федерации тенниса.

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