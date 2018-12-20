Независимая комиссия не нашла признаков системной коррупции в теннисе

Независимая контрольная комиссия представила итоговый отчёт о ситуации с коррупцией и махинациями в теннисе. В нём подчёркивается, что создание антикоррупционного режима является приоритетом для международных теннисных организаций.

Комиссия, проведя анализ, сделала вывод, что в теннисе нет системной коррупции или сокрытия фактов махинаций со стороны руководящих органов или организации Tennis Integrity Unit (TIU), которая занимается расследованием дел о договорных матчах.

Комиссия отметила прогресс в расследованиях дел TIU и в отношениях с представителями букмекерской индустрии.

В начале 2019 года будет сформирован новый состав наблюдательного совета, который будет руководить TIU, сообщает официальный сайт WTA.