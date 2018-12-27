Сёдерлинг: Федерер уже не наслаждается теннисом

Экс четвёртая ракетка мира Робин Сёдерлинг спрогнозировал ситуацию в рейтинге ATP на конец 2019 года.



«Если Роджер продолжит играть так, как играл последние полгода, ему будет очень тяжело защитить чемпионство. Федерер был не так хорош на протяжении всего прошлого сезона, в отличие от его выступлений в 2017 году. Думаю, он уже не наслаждается теннисом.



Что касается прогнозов на следующий сезон, то думаю, состав первой тройки рейтинге претерпит изменения. Но я не удивлюсь, если через год там снова будет Джокович, Надаль и Федерер.



Роджеру уже будет 38 лет, это практически 40! Новаку и Рафе уже за 30. Да, это лишний раз доказывает, что они очень хороши, но и видеть новые лица в теннисе тоже очень приятно. Они начинают оказывать влияние на теннис, с ними уже нужно считаться», – цитирует Содерлинга Tennis World USA.