С. Уильямс: мы с Винус сыграли как в прежние времена!

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от поражения в выставочном матче с сестрой Винус в Абу-Даби со счётом 6:4, 3:6, [8:10].

«Мне было очень приятно вернуться сюда. Мы сыграли как в прежние времена! Думаю, мы обе играли отлично. Я довольна. В этот раз я даже больше насладилась игрой в Абу-Даби, если это вообще возможно. Я получила прекрасную возможность сыграть перед Открытым чемпионатом Австралии», — приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт соревнований.

В 2018 году бывшая первая ракетка мира, вернувшаяся к соревнованиям после рождения дочери, дошла до финала на двух турнирах «Большого шлема» — Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Винус Уильямс обыграла Серену в выставочном матче в Абу-Даби