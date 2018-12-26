Теннис в пустыне. 10 причин следить за турниром в Абу-Даби

Большой теннис возвращается. Межсезонье остаётся позади, и перед стартом первых официальных турниров состоится уже ставшее традиционным выставочное соревнование в Абу-Даби (ОАЭ). Чем же известен и интересен этот турнир, и почему нужно следить за ним в этом году?

В Абу-Даби побеждают большие чемпионы

За десять лет проведения Абу-Даби снискал себе хорошую репутацию разминочного турнира для многих топ-игроков. На протяжении почти всего этого времени здесь побеждали только сильнейшие – Энди Маррей (дважды), Рафаэль Надаль (4 раза) и Новак Джокович (трижды). Можно сказать, что не очень удался только последний розыгрыш. Надаль отказался от выступления перед самым стартом соревнований, Джокович снялся уже после их начала, и в итоге чемпионом стал Кевин Андерсон, который в финале обыграл Роберто Баутисту-Агута. Сейчас как минимум Новак никаких проблем со здоровьем не испытывает, так что без топ-игроков Абу-Даби не останется.

Надаль обошёл Джоковича в Абу-Даби На традиционном выставочном турнире в Абу-Даби в четвёртый раз сильнейшим стал Надаль. Маррей не дошёл до финала, уступив Гоффену.

Джокович и Надаль возвращаются в Эмираты

В посев в Абу-Даби попали первая и вторая ракетки мира – Джокович и Надаль. Они стартуют с полуфинальной стадии, поскольку участников у этого турнира традиционно шесть. Соперником испанца станет победитель матча между Кевином Андерсоном и Чхун Хёном, а на серба выйдет либо Доминик Тим, либо Карен Хачанов. Напомним, что на ноябрьском «Мастерсе» в Париже, где Карен стал чемпионом, он обыграл и Доминика, и Новака.

Хачанов может снова сыграть с Джоковичем

Потенциально в Абу-Даби каждый день нас может ожидать как минимум один весьма интересный мужской матч. На старте соревнований это поединок Хачанова и Тима, во второй день это может быть игра Карена с Новаком. Встреча любого из них с Надалем в финале либо матче за третье место также должна получиться интересной и зрелищной.

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Тим

Карен – третий россиянин в Абу-Даби

Кстати, для Карена это будет дебют в Абу-Даби. Он стал третьим россиянином, получившим приглашение выступить на этих соревнованиях. Ранее здесь играли Николай Давыденко и Андрей Рублёв. Появись турнир раньше, организаторы наверняка пригласили бы и Марата Сафина, но эти соревнования возникли на излёте карьеры Марата, поэтому самый популярный российский теннисист там не играл.

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«Уверен, что Хачанов закончит год в топ-10»

Кстати, первый соперник Карена, Доминик Тим, не скупился на комплименты россиянину. «Прорыв Хачанова был лишь вопросом времени. У него нет слабых сторон. Он является высоким игроком с очень резкими и мощными ударами. Он закончил год на 11-й строчке — отличное достижение! Я уверен, что в 2019 году он будет в топ-10 рейтинга ATP».

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«Хочу поехать в Доху с отличным настроением»

Сам Хачанов пребывает в боевом настрое и готов к старту турнира. «Я нахожусь в хорошем настроении, моя предсезонная подготовка прошла хорошо. Это новый сезон, все начинают с нуля. Нужно снова показывать себя и доказывать состоятельность. Если ты хорошо играешь, это отражается на рейтинге. Все игроки в топ-100 сейчас сильны. Нужно быть сосредоточенным в каждом матче. Что касается матча с Тимом, то постараюсь сыграть в свой теннис, хочу показать хорошую игру. После Абу-Даби хочу поехать в Доху с отличным настроением».

Уильямс сыграет с Уильямс

В 2017-м в Абу-Даби впервые состоялся женский матч – Елена Остапенко, бывшая тогда действующей чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграла Серену Уильямс. В этом году американка вновь выступит в ОАЭ. На этот раз она проведёт поединок со своей старшей сестрой, Винус.

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Взглянем на послужной список участников соревнований. Четверо из них (обе сестры Уильямс, Надаль и Джокович) были первыми ракетками мира, причём Новак и сейчас находится на первой строчке. Андерсон – финалист двух турниров «Большого шлема» и действующий чемпион Абу-Даби, Тим – финалист «Ролан Гаррос» — 2018. Чхун Хён в прошлом году был в полуфинале Australian Open, а Хачанов, как мы уже вспоминали, победил на «Мастерсе» в Париже и завершил год 11-й ракеткой мира.

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Ожидание подошло к концу

Наконец, наверняка все теннисные болельщики просто заждались начала нового сезона. К тому же в этом году как никогда ярким ожидается противостояние старой элитной гвардии в лице Джоковича, Надаля и Роджера Федерера и молодых игроков, представленных здесь в первую очередь Хачановым. Посмотреть на сестёр Уильямс тоже интересно, особенно на то, в какой форме сейчас Серена.

Достопримечательности Абу-Даби

Кстати, в самом Абу-Даби есть на что посмотреть и помимо тенниса. Комплексы новых небоскрёбов соседствуют со знаменитой мечетью шейха Зайда, построенной в нынешнем веке, но выглядящей так, словно она сошла со страниц арабских сказок. Также можно посетить историко-этнографическую деревню или покататься в крупном аквапарке, который расположен на искусственном острове.