Федерер: проверил дважды, прежде чем поверить, что Радваньска завершила карьеру

Швейцарец Роджер Федерер заявил, что был крайне удивлён решением польской теннисистки Агнешки Радваньской завершить профессиональную карьеру.



«Когда я впервые наткнулся на новость о её решении, то дважды перепроверил информацию, прежде чем поверить в это. Агнешка относительно молода, тем не менее я знаю, что у неё было много проблем со здоровьем, которые существенно влияли на её игру. Её решение было смелым, поэтому его нужно уважать.



Радваньска играла потрясающе — она прекрасно подстраивалась под своих оппонентов. Думаю, её теннис местами был похож на мою игру», – цитирует Федерера SportOwe Fakty.

Ранее 29-летняя польская теннисистка исключила возможное возвращение в профессиональный спорт.