Надаль: не могу быть доволен сезоном-2018, потому что пережил тяжёлые моменты

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подвёл итоги сезона-2018, в котором выиграл турниры в Торонто, Риме, Барселоне, Монте-Карло, а также «Ролан Гаррос», но при этом из-за травм колена, бедра и ступни вынужден был отказаться от участия в некоторых турнирах.

«Я не могу быть доволен, потому что пережил тяжёлые моменты. Результаты были очень хорошими, когда я играл, но я выступал на турнирах меньше, чем в любой другой год, из-за физических проблем.

Травмы повлияли на меня больше, чем на любого моего соперника. Хорошо, что я вернулся более сильным. Я не верю, что проблема в возрасте, потому что, когда я был моложе, у меня также были травмы. Природа одарила меня не только хорошим, но и плохим — травмами, особенно на коленях и ступнях.

Я очень устал в 2017 году и не смог хорошо подготовиться к сезону-2018. В этот раз я гораздо лучше провёл предсезонную подготовку. Нужно принимать всё таким, как есть, и пытаться с этим справиться.

Токио-2020? Я не считаю это приоритетной целью. Я уже выступал на двух Олимпиадах. Я бы хотел приехать в Токио-2020, но это не приоритет. Я буду играть до тех пор, пока буду получать удовольствие от тенниса, а моё тело будет мне это позволять», — приводит слова Надаля Tennis World USA.