Кудерметова обыграла Павлюченкову и вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай). Во втором круге Кудерметова нанесла поражение соотечественнице Анастасии Павлюченковой (8). Матч завершился со счётом 6:2, 1:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. 133-я ракетка мира Кудерметова выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Павлюченкова, занимающая 42-е место в рейтинге WTA, 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 4 брейка. Соперницы встречались друг с другом впервые.

В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне Кудерметова сыграет с ещё одной россиянкой Верой Звонарёвой, которая во втором круге обыграла сербку Ивану Йорович. Призовой фонд турнира в Шэньчжэне составляет $ 750 тыс.