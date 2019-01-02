Андерсон, Иснер, Ф. Лопес, Карлович выступят на турнире в Нью-Йорке

Стал известен состав участников мужского турнира в Нью-Йорке (США), который пройдёт с 11 по 17 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба соревнований ATP.



В заявку, в частности, вошли южноафриканец Кевин Андерсон, представитель Молдавии Раду Албот, американцы Стив Джонсон, Джон Иснер, Райан Харрисон, Брэдли Клан, Майкл Ммо, Теннис Сандгрен, австралийцы Бернард Томич и Алекс де Минор, испанец Фелисьяно Лопес, хорват Иво Карлович и Денис Истомин из Узбекистана.

В 2018 году победителем соревнований в Нью-Йорке стал Кевин Андерсон. В финале лидер посева в трёх партиях обыграл представителя США Сэма Куэрри со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:1). Для уроженца Йоханнесбурга этот титул стал первым в минувшим сезоне.