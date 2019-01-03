Цуренко обыграла Контавейт и сыграет с Осакой в полуфинале турнира в Брисбене

Украинская теннисистка Леся Цуренко в двух партиях четвертьфинального матча турнира в Брисбене оказалась сильнее эстонки Анетт Контавейт — 7:5, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Цуренко 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Её соперница отметилась 2 подачами навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.



За выход в решающий матч соревнований украинка поборется со второй сеяной из Японии Наоми Осакой.



Турнир с призовым фондом $ 899 500 завершится 6 января. В других четвертьфинальных встречах сыграют Александра Саснович (Беларусь) — Донна Векич (Хорватия) и Айла Томлянович (Австралия) — Каролина Плишкова (Чехия, 5).