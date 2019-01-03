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Цуренко обыграла Контавейт и сыграет с Осакой в полуфинале турнира в Брисбене

Цуренко обыграла Контавейт и сыграет с Осакой в полуфинале турнира в Брисбене
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко в двух партиях четвертьфинального матча турнира в Брисбене оказалась сильнее эстонки Анетт Контавейт — 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Цуренко 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Её соперница отметилась 2 подачами навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

За выход в решающий матч соревнований украинка поборется со второй сеяной из Японии Наоми Осакой.

Турнир с призовым фондом $ 899 500 завершится 6 января. В других четвертьфинальных встречах сыграют Александра Саснович (Беларусь) — Донна Векич (Хорватия) и Айла Томлянович (Австралия) — Каролина Плишкова (Чехия, 5).

03 января 2019 года, четверг. 14:15 МСК
Брисбен (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Украина
7:5
6:3
 
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
Эстония
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