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Симон сыграет с Андерсоном в полуфинале турнира в Пуне

Симон сыграет с Андерсоном в полуфинале турнира в Пуне
Теннис / ATP

Французский теннисист Жиль Симон (3) пробился в полуфинал турнира в Пуне (Индия). В четвертьфинале Симон в трёх сетах обыграл соотечественника Бенуа Пэра (5). Матч завершился со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. Симон, занимающий 30-ю строчку в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, реализовал 3 брейк-пойнта из 12 и допустил 4 двойные ошибки. 52-я ракетка мира Пэр 11 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Ранее соперники встречались восемь раз, Симон одержал пять побед, Пэр — три.

В полуфинале турнира в Пуне Симон, являющийся действующим победителем, сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном. Примечательно, что в финале прошлогоднего розыгрыша турнира Симон в финале обыграл Андерсона.

03 января 2019 года, четверг. 18:10 МСК
Пуна. 1/4 финала
Матч окончен
Жиль Симон
Жиль Симон
Франция
3:6
7
7:6
4
6:4
Бенуа Пэр
Бенуа Пэр
Франция
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