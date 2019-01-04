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Векич: матч с Саснович стал одним из лучших в моей карьере

Векич: матч с Саснович стал одним из лучших в моей карьере
Теннис / WTA

Хорватка Донна Векич прокомментировала свою уверенную победу над теннисисткой из Беларуси Александрой Саснович в четвертьфинальном матче на турнире в Брисбене — 6:2, 6:0.

«Я очень довольна сегодняшним теннисом в своём исполнении. Мне удалось очень хорошо сыграть, не позволив соперницы играть в её излюбленный, агрессивный теннис. Думаю, сегодняшний матч стал одним из лучших в моей карьере.

Работа в межсезонье очень помогла мне. Теперь я знаю, что, проделав большой объём работы на тренировках, получу отдачу. Возможно, не в первую неделю и даже не во вторую, но результаты придут», — цитирует Векич официальный сайт WTA.

За выход в финал турнира хорватская теннисистка поборется с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Кристина Плишкова (Чехия).

«Я знаю и люблю каждую из них. Они обе являются моими хорошими друзьями, и, думаю, нас ожидает хороший матч. Я внимательно буду наблюдать за их встречей», — заявила Векич.

04 января 2019 года, пятница. 06:00 МСК
Брисбен (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Александра Саснович
Александра Саснович
Беларусь
2:6
0:6
 
Донна Векич
Донна Векич
Хорватия
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