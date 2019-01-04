Векич: матч с Саснович стал одним из лучших в моей карьере

Хорватка Донна Векич прокомментировала свою уверенную победу над теннисисткой из Беларуси Александрой Саснович в четвертьфинальном матче на турнире в Брисбене — 6:2, 6:0.



«Я очень довольна сегодняшним теннисом в своём исполнении. Мне удалось очень хорошо сыграть, не позволив соперницы играть в её излюбленный, агрессивный теннис. Думаю, сегодняшний матч стал одним из лучших в моей карьере.



Работа в межсезонье очень помогла мне. Теперь я знаю, что, проделав большой объём работы на тренировках, получу отдачу. Возможно, не в первую неделю и даже не во вторую, но результаты придут», — цитирует Векич официальный сайт WTA.



За выход в финал турнира хорватская теннисистка поборется с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Кристина Плишкова (Чехия).



«Я знаю и люблю каждую из них. Они обе являются моими хорошими друзьями, и, думаю, нас ожидает хороший матч. Я внимательно буду наблюдать за их встречей», — заявила Векич.