Нисикори стал первым финалистом турнира в Брисбене

Японский теннисист Кей Никисори (2) вышел в финал турнира в Брисбене (Австралия). В полуфинале Нисикори в двух сетах обыграл француза Жереми Шарди. Матч завершился со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Девятая ракетка мира Нисикори выполнил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Его соперник, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Ранее Нисикори и Шарди встречались восемь раз, французский теннисист выиграл только два матча.

В финале турнира в Брисбене Нисикори сыграет с победителем матча Жо-Вильфред Цонга (Франция) — Даниил Медведев (4).