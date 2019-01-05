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Андрееску сыграет с Гёргес в финале турнира в Окленде

Андрееску сыграет с Гёргес в финале турнира в Окленде
Теннис / WTA

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в финал турнира в Окленде (Новая Зеландия). В полуфинале турнира она в двух сетах обыграла Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3.

Андрееску, занимающая 152-е место в рейтинге WTA, выполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Се Шувэй 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. Ранее Андрееску и Се Шувэй не встречались.

В финале турнира в Окленде Андрееску сыграет с немкой Юлией Гёргес (2), которая в полуфинале обыграла Викторию Кужмову из Словакии. Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.

05 января 2019 года, суббота. 09:00 МСК
Окленд. 1/2 финала
Матч окончен
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
Канада
6:3
6:3
 
Се Шувэй
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
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