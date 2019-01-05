Феррер: я на сто процентов закончу свою карьеру в Мадриде

36-летний испанский теннисист Давид Феррер исключил возможность продолжения профессиональной карьеры после мая 2019 года.

«Я на сто процентов закончу свою карьеру в Мадриде. Играю я не плохо, но проблема в том, что я не могу сыграть более двух матчей подряд. Моё физическое состояние уже не то, много болячек. Именно поэтому у меня низкий рейтинг.

Я всегда был очень последовательным игроком. Правда, никогда не выигрывал турниры «Большого шлема», но с моей карьерой это было трудно. Я всегда старался изо всех сил. Мне нравилось играть на Кубке Дэвиса, о котором у меня очень хорошие воспоминания. Это разные командные соревнования с Кубком Хопмана, на котором я тоже очень рад сыграть», — приводит слова Феррера Tennis World USA.