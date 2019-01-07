Векич: наверное, я стала более спокойной, теперь надеюсь на стабильность

Хорватская теннисистка Донна Векич поделилась мнением об успехах юных теннисисток. Также Векич предупредила их, что путь на вершину будет тяжёлым. 22-летняя Векич впервые пробилась в финал турнира WTA в 16-летнем возрасте, а первый титул выиграла в 17 лет. Но второй чемпионский титул она завоевала лишь в 21 год.

«Посмотрите на юных теннисисток, не буду называть имена, но они побеждают. Они ловят хайп, а я думаю, что они даже не понимают, насколько тяжело будет дальше. Понятно, что бывают взлёты и падения. Не только в спорте, но и в жизни. Наверное, они уже прошли через это. Но я могу говорить о себе, я испытала такие вещи в свои 22 года. Надеюсь, что теперь всё будет стабильнее.

Думаю, сейчас я стала более спокойной. Я понимаю, что при хорошей работе на тренировках успех придёт. Может, не через неделю, но через месяц, два или шесть. В любом случае, успехи придут», — цитирует Векич Tennis.com.