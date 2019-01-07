Бердых — о выходе в финал Дохи: был бы полностью доволен лишь в случае победы

Чешский теннисист Томаш Бердых прокомментировал свой выход в финал соревнований в Дохе, в котором он уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 4:6, 6:3, 3:6.



«Думаю, в целом это была отличная неделя для меня. После шести месяцев отсутствия в туре мои ожидания были совершенно на другом уровне. Но теннис — прекрасный спорт, и в очередной раз мне принесли успех опыт и работа, которую я усердно проделывал на протяжении предсезонной подготовки. Тем не менее я не удовлетворён в полной мере — доволен я был бы, лишь взяв титул.



Мне нужно оставаться терпеливым и скромным, ведь это лишь первый турнир в сезоне. Нет абсолютно никакой необходимости в огромных ожиданиях — я просто буду продолжать работать каждую неделю, от матча к матчу», — цитирует Бердыха официальный сайт ATP.