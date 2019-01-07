Жабер вышла во второй круг турнира в Хобарте, где может встретиться с Гарсией

Представительница Туниса Онс Жабер пробилась во второй круг турнира в Хобарте (Австралия), в двух партиях обыграв румынку Ану Богдан со счётом 7:6 (10:8), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.

Жабер 8 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Жабер поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией, посеянной под первым номером, либо с американкой Софьей Кенин.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.