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Касаткина проиграла Саснович в первом круге турнира в Сиднее

Касаткина проиграла Саснович в первом круге турнира в Сиднее
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на турнире в Сиднее (Австралия) под восьмым номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Беларуси Александре Саснович, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Александры 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Саснович поспорит с австралийкой Присциллой Хон (Q). Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер.

На минувшей неделе Касаткина в первом круге турнира в Брисбене проиграла австралийке Кимберли Биррелл 7:5, 4:6, 6:7 (3:7).

08 января 2019 года, вторник. 08:25 МСК
Сидней (ж). 1-й круг
Идет 2-й сет
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
Россия
1:6
4:5
 
Александра Саснович
Александра Саснович
Беларусь
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