Смит: ранний вылет Касаткиной на турнире в Брисбене стал большой неожиданностью

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телекомментатор Сэм Смит поделилась ожиданиями от выступления россиянки Дарьи Касаткиной на турнире в Сиднее (Австралия).

«Касаткина здорово завершила минувший сезон. Её ранний вылет на турнире в Брисбене стал большой неожиданностью. Однако её стиль игры отлично подходит для кортов Сиднея. Она очень много использует вращение, а на данном покрытии резаные и кручёные удары дают преимущество. Будет жарко, полёт мяча будет сложно контролировать. Важно держать мяч в игре. А у Дарьи Касаткиной с контролем мяча всё в порядке», — цитирует Смит официальный сайт тура.

В первом круге Касаткина, посеянная под восьмым номером, сыграет с представительницей Беларуси Александрой Саснович. Эта встреча состоится завтра, 8 января.

Касаткина проиграла 283-й ракетке мира в первом круге турнира в Брисбене