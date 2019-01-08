Сеппи обыграл Шарди, Гарсия-Лопес — Кудлу в первом круге турнира в Сиднее

Продолжаются матчи первого раунда на соревнованиях в Сиднее (Австралия). Итальянский теннисист Андреас Сеппи одержал победу над французом Жереми Шарди — 7:5, 2:6, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. На счету опытного итальянца 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейка. Его соперник отметился 12 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами.



Испанец Гильермо Гарсия-Лопес в двух партиях оказался сильнее американского теннисиста Дениса Кудлы — 7:5, 6:4.



За 1 час и 36 минут игрового времени Гарсия-Лопес выполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов. Его соперник отметился 6 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником испанца станет третья ракетку турнира из Аргентины Диего Шварцман.