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Сеппи обыграл Шарди, Гарсия-Лопес — Кудлу в первом круге турнира в Сиднее

Сеппи обыграл Шарди, Гарсия-Лопес — Кудлу в первом круге турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Продолжаются матчи первого раунда на соревнованиях в Сиднее (Австралия). Итальянский теннисист Андреас Сеппи одержал победу над французом Жереми Шарди — 7:5, 2:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. На счету опытного итальянца 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейка. Его соперник отметился 12 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами.

Испанец Гильермо Гарсия-Лопес в двух партиях оказался сильнее американского теннисиста Дениса Кудлы — 7:5, 6:4.

За 1 час и 36 минут игрового времени Гарсия-Лопес выполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов. Его соперник отметился 6 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником испанца станет третья ракетку турнира из Аргентины Диего Шварцман.

08 января 2019 года, вторник. 03:10 МСК
Сидней (м). 1-й круг
Матч окончен
Жереми Шарди
Жереми Шарди
Франция
5:7
6:2
4:6
Андреас Сеппи
Андреас Сеппи
Италия
08 января 2019 года, вторник. 03:10 МСК
Сидней (м). 1-й круг
Матч окончен
Денис Кудла
Денис Кудла
США
5:7
4:6
 
Гильермо Гарсия-Лопес
Гильермо Гарсия-Лопес
Испания
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