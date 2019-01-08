Мугуруса в преддверии AO снялась со второго турнира подряд

Испанка Гарбинье Мугуруса отказалась от продолжения выступлений на Sydney International. Причиной такого решения указано желудочно-кишечное заболевание двукратной победительницы турниров «Большого шлема».



Напомним, Гарбинье в новом сезоне не доиграла ни одного турнира — ранее она отказалась от продолжения борьбы в командных соревнованиях Кубок Хопмана, которые проходили в Перте (Австралия).



Таким образом, представительница Нидерландов Кики Бертенс (7) без борьбы прошла в третий круг соревнований, где встретится с победительницей пары Слоан Стивенс (США, 4) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Соревнования в Сиднее, действующей победительницей которых является немка Анжелика Кербер, завершатся 12 января.

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