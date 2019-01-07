Мугуруса: тяжёлый день, но это нормально

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Сиднее (Австралия). На старте соревнований она в двух партиях обыграла соотечественницу Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:3, 6:4. Встреча была перенесена на поздний вечер из-за дождя.

«Тяжёлый день, но это нормально. Мы играли на открытом корте, так что были готовы к таким условиям. Мне было особенно нелегко противостоять Карле. Мы дружим, но на матчи друг с другом выходим с невозмутимым выражением лица, и обе стараемся победить», — приводит слова Мугуруса официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Гарбинье поспорит с представительницей Нидерландов Кики Бертенс. Турнир завершится 12 января.