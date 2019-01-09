Звонарёва проиграла 230-й ракетке мира на старте квалификации Australian Open

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. 34-летняя уроженка Москвы, посеянная под первым номером, в двух сетах проиграла австралийке Астре Шарме со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Звонарёва ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, занимающей 230-ю строчку в рейтинге WTA, 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

Следующей соперницей Шармы в квалификации Australian Open будет победительница поединка Варвара Флинк (Россия) — Анастасия Гримальска (Италия).