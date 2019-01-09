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Звонарёва проиграла 230-й ракетке мира на старте квалификации Australian Open

Звонарёва проиграла 230-й ракетке мира на старте квалификации Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. 34-летняя уроженка Москвы, посеянная под первым номером, в двух сетах проиграла австралийке Астре Шарме со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Звонарёва ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, занимающей 230-ю строчку в рейтинге WTA, 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

Следующей соперницей Шармы в квалификации Australian Open будет победительница поединка Варвара Флинк (Россия) — Анастасия Гримальска (Италия).

Осака стала 4-й ракеткой мира, Соболенко — 11-й, Звонарёва вошла в топ-100
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