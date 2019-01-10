Федерер начнёт Australian Open матчем с Истоминым, Хачанов сыграет с Гоёвчиком

В Мельбурне состоялась жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

Лидер посева серб Новак Джокович стартует матчем с одним из победителей квалификации. Второй сеяный испанец Рафаэль Надаль свой первый матч на турнире проведёт с хозяином кортов Джеймсом Даквортом. Третья ракетка турнира и действующий его победитель Роджер Федерер в первом матче сыграет с теннисистом из Узбекистана Денисом Истоминым.

Первая ракетка России и 10-й номер посева на турнире Карен Хачанов в стартовом матче встретится с немцем Петером Гоёвчиком, 16-й сеяный Даниил Медведев сразится с одним из квалифаеров. Андрей Рублёв померяется силами с американцем Маккензи Макдональдом, а ещё один россиянин Евгений Донской сыграет с сербом Ласло Дьере.

Немец Александр Зверев сыграет со словаком Аляжом Бедене, соперником австрийца Доминика Тима станет Бенуа Пэр из Франции, а одним из центральных матчей первого раунда станет противостояние британца Энди Маррея и представителя Испании Роберто Баустисты-Агута.

Матчи основной сетки стартуют 14 января.