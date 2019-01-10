Дель Потро вернётся на корт в феврале

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро продолжает восстанавливаться от травмы коленной чашечки, которая вынудила его пропустить концовку прошлого сезона.



Стал известен турнир, на котором теннисист планирует начать свои выступления в 2019 году. Организаторы DelrayBeach Open объявили о желании дель Потро принять участие в очередном розыгрыше соревнований. В 2018 году Хуан-Мартин остановился на стадии второго раунда, в трёх партиях уступив будущему чемпиону из США Фрэнсису Тиафо — 6:7, 6:4, 5:7. В 2011 году аргентинский теннисист становился победителем соревнований.



Очередной розыгрыш DelrayBeach Open состоится в период с 19 по 25 февраля. В данный момент дель Потро занимает пятую строчку в рейтинге ATP.