Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Дель Потро вернётся на корт в феврале

Дель Потро вернётся на корт в феврале
Теннис / ATP

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро продолжает восстанавливаться от травмы коленной чашечки, которая вынудила его пропустить концовку прошлого сезона.

Стал известен турнир, на котором теннисист планирует начать свои выступления в 2019 году. Организаторы DelrayBeach Open объявили о желании дель Потро принять участие в очередном розыгрыше соревнований. В 2018 году Хуан-Мартин остановился на стадии второго раунда, в трёх партиях уступив будущему чемпиону из США Фрэнсису Тиафо — 6:7, 6:4, 5:7. В 2011 году аргентинский теннисист становился победителем соревнований.

Очередной розыгрыш DelrayBeach Open состоится в период с 19 по 25 февраля. В данный момент дель Потро занимает пятую строчку в рейтинге ATP.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент