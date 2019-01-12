Сандгрен в финале турнира в Окленде победил Норри

Американский теннисист Теннис Сандгрен стал победителем турнира в Окленде (Новая Зеландия). В финале он обыграл британца Кэмерона Норри (WC), взяв верх в двух сетах — 6:4, 6:2. Это была их первая личная встреча.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 18 минут. Сандгрен подал навылет 7 раз, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Норри 7 эйсов, 2 двойные ошибки и лишь 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Через два дня оба теннисиста возьмут старт на Australian Open-2019. Сандгрен в первом туре сразится с японцем Йосихито Нисиокой, а Норри — с американцем Тэйлором Фритцем.

Посмотреть сетку мужского турнира Australian Open-2019 можно на «Чемпионате».