Барти уступила Квитовой и вновь проиграла в финале турнира в Сиднее

Чешская теннисистка Петра Квитова стала победителем турнира в Сиднее (Австралия). Квитова (5) в финале в трёх сетах нанесла поражение австралийке Эшли Барти. Матч завершился со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. 15-я ракетка мира Барти выполнила 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Квитова, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Ранее соперницы встречались в 2018 году на Открытом чемпионате Франции по теннису, и Квитова также одержала победу.

Призовой фонд соревнований в Сиднее составлял более $ 800 тыс. Барти в прошлом году также дошла до финала турнира, но уступила немке Анжелике Кербер.