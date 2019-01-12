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Барти уступила Квитовой и вновь проиграла в финале турнира в Сиднее

Барти уступила Квитовой и вновь проиграла в финале турнира в Сиднее
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова стала победителем турнира в Сиднее (Австралия). Квитова (5) в финале в трёх сетах нанесла поражение австралийке Эшли Барти. Матч завершился со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. 15-я ракетка мира Барти выполнила 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Квитова, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Ранее соперницы встречались в 2018 году на Открытом чемпионате Франции по теннису, и Квитова также одержала победу.

Призовой фонд соревнований в Сиднее составлял более $ 800 тыс. Барти в прошлом году также дошла до финала турнира, но уступила немке Анжелике Кербер.

12 января 2019 года, суббота. 09:10 МСК
Сидней (ж). Финал
Матч окончен
Эшли Барти
Эшли Барти
Австралия
6:1
5:7
3
6:7
7
Петра Квитова
Петра Квитова
Чехия
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