Осака: после победы на US Open со мной чаще хотят сфотографироваться

Японская теннисистка Наоми Осака в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии рассказала, какие цели ставит в предстоящем турнире. В первом круге победительница US Open 2018, посеянная под четвёртым номером, встретится с Магдой Линетт из Польши.

«Как изменилась жизнь после победы на US Open? Я всё та же, как и раньше. Может, со мной чаще хотят сфотографироваться. Самое большое изменение — то, что я пришла в главный зал для пресс-конференций.



Не могу сказать, какое выступление на Australian Open посчитаю успешным. Буду идти шаг за шагом. Конечно, никто не хочет проигрывать в первом круге. Это первая цель. Я уже несколько миллионов раз играла в третьем круге. Это следующая задача. Потом, надеюсь, дойду до полуфинала, а затем буду думать о победе. В сетке много сильных игроков, и все хотят выиграть титул. Но не думаю сразу об этом», — цитирует Осаку пресс-служба турнира.