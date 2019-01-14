Вавринка: победа Федерера на Australian Open станет невероятным достижением

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал возможную победу соотечественника Роджера Федерера на Открытом чемпионате Австралии. Этот триумф может стать третьим подряд для 37-летнего теннисиста.



«Будет очень интересно наблюдать за Роджером. Его седьмая победа в Австралии, ещё и третья подряд, стала бы невероятным достижением. По сути, каждый раз, когда он выходит на корт, то уже устанавливает определённый рекорд. Сейчас Федерер выглядит достаточно свежо, думаю, он готов к победам», — цитирует Вавринку Tennis World USA.



Очередную защиту титула третья ракетка мира начнёт матчем с представителем Узбекистана Денисом Истоминым. Соперником Вавринки в первом раунде соревнований станет латыш Эрнест Гулбис.