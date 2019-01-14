Шарапова — о матче с Петерсон: мой тренер швед. Может, это мне поможет

Российская теннисистка Мария Шарапова, разгромившая на старте Открытого чемпионата Австралии британку Хэрриет Дарт со счётом 6:0, 6:0, призналась, что плохо помнит игру в миксте с британцем Энди Марреем, которым в этом году завершит карьеру.

«Мы играли в миксте? А, да. Я думала, что в миксте играла только с Мирным, когда мне было 16-17 лет. Что я помню о том выступлении? Очевидно, что игра в паре с Марреем запомнилась не очень хорошо. Вообще, свои матчи в паре я не помню. Но у меня есть три титула. Когда меня представляли сегодня, то упомянули их. Я подумала: „Это можно было и пропустить. Давайте не тратить время“, — цитирует Шарапову официальный сайт турнира.

Мария на пресс-конференции также ответила на вопрос о возможной встрече с датчанкой Каролиной Возняцки в третьем круге. Во втором раунде россиянка сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон.

«Я думаю, что должна для начала выиграть матч второго круга. Каролине также нужно ещё победить. Кажется, с Петерсон я раньше не играла. Это будет непростое испытание. Мой тренер Томас Хогтстедт — швед, может, это мне поможет. Я посмотрю несколько видео, изучу соперницу и постараюсь сыграть в свой теннис», — сказала Шарапова.

Шарапова: я всё ещё ощущаю страсть к игре