В стартовый день в Мельбурне сыграют Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко и другие. Маррей может провести последний матч в карьере.

Australian Open. Шарапова впервые с 2014-го выиграла матч под ноль. Как это было

11:30. Будет и текстовая трансляция поединка Истомин — Федерер, за которой тоже можно следить в нашем онлайн-табло. А на этом на сегодня всё. Ещё увидимся.

11:00. У нас вскоре начнётся текстовая онлайн-трансляция матча действующей чемпионки, Каролины Возняцки, с Элисон Ван Эйтванк.

10:55. Томаш Бердых легко обыграл прошлогоднего полуфиналиста этого турнира Кайла Эдмунда — 6:3, 6:0, 7:5.

10:50. А Гаэль очень уверенно разобрался с Дамиром в итоге — 6:0, 6:4, 6:0.

10:45. Выбыл из турнира Рублёв. Упорная борьба шла в четвёртом сете, отыграл он брейк, но в концовке снова отдал свою подачу.

10:35. Монфису вторая партия далась тяжелее, но в концовке он сделал брейк под ноль, взяв её со счётом 6:4.

10:30. Сандгрен проиграл первый сет Нисиоке — 4:6.

10:20. Первый отказ в основной сетке Australian Open — 2019 произошёл. Вера Лапко не подала на первый сет, проиграла тай-брейк и снялась, уступая Юханне Ларссон со счётом 6:7 (5:7), 0:3.

10:15. Гаэль Монфис, проводящий первый матч с конца октября, повесил «баранку» Дамиру Джумхуру в первой партии.

10:05. Андрей прибавил в третьем сете, взяв его с двумя брейками — 6:2. Может быть, удастся россиянину одержать волевую победу?

09:55. Два брейка в четвёртой партии сделал Хачанов и вышел во второй круг — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3. Дальше он сыграет либо с Теннисом Сандгреном, который на прошлой неделе завоевал свой первый титул ATP в карьере, либо с Йосихито Нисиокой.

09:50. Юлия Путинцева победила Барбору Стрыцову со счётом 6:4, 7:6 (7:1), за чем последовало замечательное рукопожатие.

09:40. Рафаэль Надаль сделал паузу в пресс-конференции, заметив, что один из знакомых ему журналистов задремал.

09:30. Рублёв и второй сет проиграл Макдональду — 4:6, 4:6.

09:20. Карен Хачанов уступал со счётом 1:3 в третьей партии, после чего взял 5 геймов из 6 — 3:6, 6:3, 6:4 в его пользу сейчас.

09:15. Райлли Опелка на четырёх тай-брейках переиграл Джона Иснера (9) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5). В этом американском дерби состоялось всего два брейка, причём Иснер не подал на четвёртый сет. Райлли сделал 40 эйсов, Джон — 47.

09:00. Мария Шарапова отметила, что на корте было тепло, и сказала что она была рада вернуться на Арену Рода Лэйвера этим утром.

08:50. А Андрей Рублёв проиграл первый сет не самому сильному сопернику — Маккензи Макдональду.

08:45. Анжелика Кербер стартовала с уверенной победы над Полоной Херцог — 6:2, 6:2.

08:40. Кстати, он сравнял счёт по сетам, взяв вторую партию с тем же счётом — 6:3.

08:30. Карену очень понравился кенгурёнок в Мельбурне.

08:20. Выбыла Остапенко из борьбы на турнире, проиграв Саккари в трёх партиях — 1:6, 6:3, 2:6.

08:00. Карен уступил первую партию со счётом 3:6.

07:50. Слоан Стивенс впервые за пять лет выиграла матч на Australian Open. Между прочим, она является одной из главных претенденток на то, чтобы опередить Симону Халеп и стать первой ракеткой мира после этого турнира.

07:40. Энди Маррей тренируется перед, по всей видимости, последним Australian Open в своей карьере.

07:30. Анастасия Павлюченкова начала игру с Моникой Пуиг с 0:4, после чего выиграла 9 геймов подряд. Затем пуэрториканка сделала обратный брейк, но в итоге россиянка добилась победы в двух партиях — 6:4, 6:3. Дальше она сыграет либо с Кики Бертенс, либо с Элисон Риске.

07:25. Мария Саккари громит Алёну Остапенко, которая сейчас совсем не в форме — 6:1.

07:20. Начинает свой первый поединок в Мельбурне Карен Хачанов, который сыграет с Петером Гоёвчиком. Мы будем освещать этот матч в режиме текстовой онлайн-трансляции.

07:15. Григор Димитров вышел во второй круг, одержав победу над Янко Типсаревичем — 4:6, 6:3, 6:1, 6:4.

07:10. Кстати, Рафаэль пока сохраняет шансы вернуться на первую строчку после этого турнира. Ему нужно стать чемпионом и надеяться на то, что Новак Джокович не дойдёт до второй недели.

07:00. Выходит во второй круг Надаль. Дакворт допустил двойную ошибку, приведшую к двум матчболам, и на первом из них Рафаэль уверенно обвёл австралийца. 6:4, 6:3, 7:5 в пользу экс первой ракетки мира.

06:50. Ещё одна россиянка завершила свои выступления в одиночном разряде. Екатерина Александрова проиграла 24-й сеяной, Лесе Цуренко, со счётом 4:6, 6:7 (4:7). Боролась россиянка во второй партии до последнего, отыгралась с 0:4, но потерпела поражение на тай-брейке.

06:40. Рафа не подал на матч — Джеймс сделал обратный обратный брейк при счёте 3:5!

06:20. Немного статистики. Мария Шарапова сегодня выполнила 35 точных приёмов из 36, то есть возвращала мяч в игру в 97% случаев!

06:10. Димитров сравнял счёт по сетам в матче с Типсаревичем — 4:6, 6:3. Посмотрим, хватит ли у Янко сил продолжать борьбу.

06:00. Надаль во втором сете взял 6 из 7 последних геймов. Уступал он Дакворту с брейком на старте, а в итоге выиграл партию со счётом 6:3.

05:45. Фернандо Вердаско — первый участник второго раунда в мужской сетке. Обыграл он Миомира Кечмановича со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 6:3.

05:40. Юлия Гёргес, в начале сезона защитившая титул в Окленде, неожиданно проиграла Даниэль Коллинз — 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Матчболов у немки не было, но при счёте 6:2, 6:5 она подавала на матч.

05:35. Выбыла из турнира Макарова всё-таки. До последнего шла борьба, всё решалось на чемпионском тай-брейке. Бултер повела с тремя мини-брейками — 5:0, Макарова взяла 4 очка подряд, но в итоге Кэти дожала россиянку — 6:0, 4:6, 7:6 (10:6). Кстати, это первый супер-тай-брейк в основных сетках Australian Open. А Бултер забыла про новые правила по ходу тай-брейка и начала праздновать победу при счёте 7:4 в свою пользу, но её настрой это не сбило.

05:20. Рафаэль Надаль достаточно уверенно взял первую партию у Джеймса Дакворта — 6:4.

05:05. Янко Типсаревич, пропустивший из-за травмы больше года, неожиданно выигрывает первый сет у Григора Димитрова! Предыдущий официальный матч серб провёл на US Open — 2017.

04:50. Евгения Родина завершила борьбу в одиночном разряде, проиграв Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 2:6.

04:40. Серена Уильямс готова к старту Открытого чемпионата Австралии. Она свой матч первого круга проведёт завтра.

04:30. На харде Шарапова не оформляла две «баранки» с 2013 года. Произошло это тоже в Мельбурне, причём два раза подряд — в матчах с Ольгой Пучковой в первом раунде и с Мисаки Дои во втором круге. Тогда россиянка дошла до полуфинала, где проиграла Ли На. Всего за карьеру Мария ранее шесть раз выигрывала матчи со счётом 6:0, 6:0.

04:25. В предыдущий раз Мария выигрывала матч с двумя «баранками» четыре с половиной года назад — в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2014 у Паулы Ормаэчеа. Кстати, на том турнире Шарапова в итоге стала чемпионкой, победив в финале Симону Халеп.

04:20. Шарапова ни одного гейма сопернице не отдала в итоге — 6:0, 6:0! Во втором раунде Мария встретится с Ребеккой Петерсон, которая в двух сетах победила Сорану Кырстю.

04:15. Кстати, разыгрывается Екатерина потихоньку и переламывает ход борьбы. Выиграла она вторую партию — 6:4. Это первый турнир для Макаровой после «Кубка Кремля», а побед в одиночном разряде она не одерживала с предыдущего турнира «Большого шлема» — US Open.

04:10. Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг, нанеся поражение Анне Калинской (6:1, 6:4). Россиянка прошла здесь квалификацию, а белоруска получила 11-й номер посева. Дальше Арина сыграет с победительницей матча между Макаровой и Бултер.

03:50. А Шарапова, напротив, блестяще стартовала, оформив «баранку» сопернице в первом сете. Был один затяжной гейм, а в целом у Марии огромное игровое преимущество.

03:35. Макарова проваливает первый турнир сезона пока что. Ни одного гейма не взяла она у Бултер в стартовой партии.

03:15. Начался матч Шараповой и Дарт. За ним вы можете следить в режиме текстовой онлайн-трансляции.

03:10. Пока можете посмотреть расписание сегодняшнего дня и ознакомиться с прогнозами на главные матчи.

Шараповой доверили открыть Australian Open-2019. Матчи 1-го дня Чемпионы-2018 Федерер и Возняцки, россияне Шарапова, Павлюченкова, Хачанов, а также Надаль, Кербер, Чилич, Квитова откроют Australian Open.

03:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за ходом Australian Open-2019 в нашей онлайн-трансляции. На первом турнире «Большого шлема» в сезоне стартует первый игровой день. Свои матчи проведут Мария Шарапова, Арина Соболенко, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Роджер Федерер, Каролина Возняцки, Анжелика Кербер и другие. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени (11:00 по Мельбурну).