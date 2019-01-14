Шарапова: я всё ещё ощущаю страсть к игре

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт со счётом 6:0, 6:0.

«Это был хороший матч. Отличная проверка для моей ноги и плеча. Конечно, в последние годы ситуация с плечом не была секретом. Проблемы с ним продолжались, поэтому я завершила сезон после US Open. Я всё ещё не набрала желаемую форму. Бывают дни, когда приходится работать через боль. Но сегодня я чувствую, что всё сделала правильно для того, чтобы победить.

К сожалению, у меня не было времени поддержать соперницу. Но когда ты играешь в первом круге турнира «Большого шлема»… Я сама оказывалась в разных ситуациях. В прошлом году на Уимблдоне я встречалась с соперницей из квалификации, которая играла здорово. Нет сомнений в том, что мой уровень не тот, на котором хотелось бы находиться, но сопернице нужно было что-то сделать для победы. Я не переживала о Хэрриет, но должна была прибавлять в нужные моменты. Это моя главная цель.

Я сосредоточилась на том, чтобы в моей игре не было спада. Легко играть, когда всё даётся просто: ты всё делаешь правильно, соперница ошибается, тебе комфортно. В такой ситуации легко расслабиться, но это не хорошо. Поэтому я с начала и до конца матча старалась делать правильные вещи на корте.

Я всё ещё ощущаю страсть к игре. Я наслаждаюсь теми усилиями, которые прикладываю. Думаю, упорный труд всегда принесёт результат. Это касается не только тенниса. Я верю, что в моей жизни происходит именно так. Если я стараюсь, то результат может прийти не сразу, не через год, а иногда он приходит вообще в несвязанных с теннисом вещах. Но я верю, что он приходит всегда", — цитирует Шарапову официальный сайт турнира.



Во втором круге Мария сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон.