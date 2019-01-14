Квитова в двух сетах обыграла Рыбарикову в первом круге Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Петра 8 раз подала навылет, активно выиграла 26 очков и совершила 20 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 5 виннеров и 14 неточностей.

За выход в третий круг Квитова поспорит с румынкой Ириной Бегу.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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