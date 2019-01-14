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Бегу на отказе Петкович вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Бегу на отказе Петкович вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Румынская теннисистка Ирина Бегу вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Её соперница по матчу стартового раунда — немка Андреа Петкович — отказалась от продолжения борьбы при счёте 7:6 (7:3), 3:4. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.

Ирина дважды подала навылет, активно выиграла 24 очка и совершила 33 невынужденные ошибки. На счету её соперницы ни одного эйса, 17 виннеров и 39 неточностей.

За выход в третий круг Australian Open Бегу поспорит либо с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под восьмым номером, либо с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

14 января 2019 года, понедельник. 09:55 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ирина Бегу
Ирина Бегу
Румыния
3
6:7
7
4:3
Rt
 
Андреа Петкович
Андреа Петкович
Германия
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