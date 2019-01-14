Соболенко: Турсунов такой же сумасшедший, как я

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над россиянкой Анной Калинской со счётом 6:1, 6:4 в первом круге Открытого чемпионата Австралии рассказала о секрете успешного сотрудничества с тренером Дмитрием Турсуновым.

«Конечно, не самые идеальные погодные условия, но на „Шлеме“ можно отдать всю себя. В принципе, во время матча не обращаешь на это внимания, голова только об одном думает.



После «предсезонки» волнительно стартовать, но титул в Шэньчжэне придал мне уверенности. Почему вместе с Дмитрием Турсуновым улучшились наши общие результаты? Он такой же сумасшедший, как я», — заявила Соболенко в интервью Eurosport.

За выход в третий круг Australian Open Соболенко поспорит с Кэйти Бултер из Великобритании.