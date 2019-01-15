Гоффен и Шаповалов — во втором раунде Открытого чемпионата Австралии

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (21) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии разгромил чилийца Кристьяна Гарина — 6:0, 6:2, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. На счету Гоффена 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 8 брейк-пойнтов из 18. Гарин отметился 3 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 1 брейком.



Следующим соперником Гоффена станет победитель пары Мариуш Копил (Румыния) —Марсель Гранольерс (Испания).



Ещё одним участником второго раунда соревнований стал представитель Канады Денис Шаповалов (25), не испытавший проблем в матче против испанца Пабло Андухара — 6:2, 6:3, 7:6 (7:3).



Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. На счету победителя 15 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка. Во втором раунде Шаповалов сыграет против японца Даниэля Таро, прошедшего туда на отказе австралийца Танаси Коккинакиса.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.