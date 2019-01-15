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Гоффен и Шаповалов — во втором раунде Открытого чемпионата Австралии

Гоффен и Шаповалов — во втором раунде Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (21) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии разгромил чилийца Кристьяна Гарина — 6:0, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. На счету Гоффена 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 8 брейк-пойнтов из 18. Гарин отметился 3 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 1 брейком.

Следующим соперником Гоффена станет победитель пары Мариуш Копил (Румыния) —Марсель Гранольерс (Испания).

Ещё одним участником второго раунда соревнований стал представитель Канады Денис Шаповалов (25), не испытавший проблем в матче против испанца Пабло Андухара — 6:2, 6:3, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. На счету победителя 15 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка. Во втором раунде Шаповалов сыграет против японца Даниэля Таро, прошедшего туда на отказе австралийца Танаси Коккинакиса.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

15 января 2019 года, вторник. 07:15 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Пабло Андухар
Пабло Андухар
85
Испания
2:6
3:6
6:7
 
 
Денис Шаповалов
Денис Шаповалов
27
Канада
15 января 2019 года, вторник. 07:30 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Давид Гоффен
Давид Гоффен
22
Бельгия
6:0
6:2
6:2
 
 
Кристьян Гарин
Кристьян Гарин
89
Чили
15 января 2019 года, вторник. 07:50 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Таро Дэниэл
Таро Дэниэл
82
Япония
5:7
4:2
Rt
 
 
 
Танаси Коккинакис
Танаси Коккинакис
144
Австралия
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