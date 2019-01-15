Цонга обыграл Клижана и может сыграть с Джоковичем во 2-м круге Australian Open

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии добыл уверенную победу над словаком Мартином Клижаном — 6:4, 6:4, 7:6 (7:5).
Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. На счету Цонги 23 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнт из 13. Клижан отметился 8 подачами навылет и 5 двойными ошибками. Взять подачу соперника словак шансов не имел.
Следующим соперником француза станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Митчелл Крюгер (США).
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является 37-летний Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша швейцарец в пяти партиях оказался сильнее хорвата Марина Чилича.
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