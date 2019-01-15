Краинович впервые вышел во 2-й круг AO, отыгравшись с 0:2 по сетам у Чеккинато

Сербский теннисист Филип Краинович в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии добыл волевую победу над представителем Италии Марко Чеккинато (17) — 4:6, 0:6, 6:1, 7:6 (10:8), 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут. На счету Краиновича 19 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 13. Чеккинато отметился 10 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 6 брейк-пойнтов.



Следующим соперником француза станет российский теннисист Евгений Донской, который ранее оказался сильнее серба Ласло Джере.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Марина Чилича.