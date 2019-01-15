Анна Чакветадзе проведёт 16 января открытый урок в Москве

Завтра, 16 января, экс-пятая ракетка мира, заслуженный мастер спорта Анна Чакветадзе встретится со всеми любителями тенниса в собственной детской теннисной школе.

В 16:30 все желающие смогут посетить открытый урок знаменитой спортсменки, задать любые интересующие вопросы о системе спортивной подготовки детей и подростков, а также о наиболее оптимальных способах развития профессиональной спортивной карьеры. Каждый из присутствующих сможет познакомиться с тренерским составом школы и узнать о системе тренировок, по которой занимаются учащиеся в Школе тенниса Анны Чакветадзе и которую лично разработала прославленная спортсменка.



«Наша школа открылась в сентябре 2015 года, и за это время мы проделали огромную работу. Сейчас у нас занимаются дети самого разного возраста – от 4 до 16 лет. Каждый раз я искренне радуюсь их прогрессу в игре, успехам и просто счастливым, горящим глазам. Для меня крайне важно передать весь тот опыт, который я накапливала в течение долгих лет.



Буду искренне рада увидеть в эту среду всех желающих, кто захочет прийти к нам в гости», — рассказала знаменитая теннисистка.



16 января, среда, 16:30. Совершить запись на открытый урок, а также задать все интересующие вас вопросы вы можете по телефону – 8 (985) 258-41-91 (Наталья).



Спортивно-развлекательный комплекс «Премьер-Спорт». Адрес: город Москва, улица Улофа Пальме, 5, стр. 1, 2.