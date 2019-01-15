Вавринка: не хочется проходить дальше из-за травмы соперника

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал свой матч первого раунда Australian Open. Уступив первую партию со счётом 6:3, он повёл 3:1 во втором сете, после чего его соперник Эрнест Гулбис травмировал спину и отказался от продолжения борьбы.



«Конечно, не хочется проходить дальше из-за травмы соперника. Жаль, что там сложилось для него, потому что он хорошо играл. Это только начало сезона, поэтому, надеюсь, всё не слишком серьёзно.



В первом сете он играл хорошо, тогда как я пытался найти свой теннис. Он не давал мне времени. Опять же, теперь у меня есть возможность послезавтра провести ещё один матч», — цитирует Вавринку официальный сайт соревнований.



За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии швейцарец поборется с представителем Канады Милошем Раоничем.