Потапова: с Кис будет совершенно другой матч, нежели с Пармантье

17-летняя россиянка Анастасия Потапова прокомментировала свой матч первого раунда Australian Open. В двух партиях она обыграла француженку Полин Пармантье — 6:4, 7:6 (7:5).



«Оцениваю свою игру хорошо. Конечно, я могла бы сыграть лучше, но это был первый матч, а все знают, что в нём надо перебороть себя, не всё будет складываться. Я рада, что смогла это сделать.



Когда во втором сете я проигрывала 2:5, то не думала об этом, а просто сказала себе играть каждый мяч, а там уже как пойдёт. И вот у меня всё сложилось», — заявила Потапова в эфире телеканала Eurosport.



За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Анастасия поборется с американкой Мэдисон Кис.



«Кис, конечно, немного посильнее Парментье. Это будет совершенно другой матч, потому что с Парментье я играла более длинные розыгрыши, потому что сегодняшняя соперница более грунтовичка, с испанским стилем – она бегает, вращает.



С Кис всё будет намного быстрее и короче, поэтому буду настраиваться на быстрые короткие розыгрыши», — сказала Анастасия.