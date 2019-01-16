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Тиафо и Чилич пробились в третий раунд Australian Open

Тиафо и Чилич пробились в третий раунд Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Australian Open, в четырёх сетах обыграв пятую ракетку соревнований представителя ЮАР Кевина Андерсона – 4:6, 6:4, 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 59 минуты. На счету Тиафо 10 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 14. У его соперника 13 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка из 6.

В третьем круге Тиафо встретится с итальянцем Андреасом Сеппи, который во втором круге не испытал проблем в матче против австралийца Джордана Томпсона — 6:3, 6:4, 6:4.

Ещё одним участником третьего раунда соревнований стал хорват Марин Чилич (6), обыгравший представителя США Маккензи Макдональда со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

16 января 2019 года, среда. 05:15 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Кевин Андерсон
Кевин Андерсон
6
ЮАР
6:4
4:6
4:6
5:7
 
Фрэнсис Тиафо
Фрэнсис Тиафо
39
США
16 января 2019 года, среда. 04:50 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Марин Чилич
Марин Чилич
7
Хорватия
7:5
9
6:7
11
6:4
6:4
 
Маккензи Макдональд
Маккензи Макдональд
81
США
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