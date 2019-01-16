Тиафо и Чилич пробились в третий раунд Australian Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Australian Open, в четырёх сетах обыграв пятую ракетку соревнований представителя ЮАР Кевина Андерсона – 4:6, 6:4, 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 59 минуты. На счету Тиафо 10 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 14. У его соперника 13 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка из 6.

В третьем круге Тиафо встретится с итальянцем Андреасом Сеппи, который во втором круге не испытал проблем в матче против австралийца Джордана Томпсона — 6:3, 6:4, 6:4.

Ещё одним участником третьего раунда соревнований стал хорват Марин Чилич (6), обыгравший представителя США Маккензи Макдональда со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.