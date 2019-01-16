Вердаско вышел в третий круг Australian Open, обыграв Албота

Испанский теннисист Фернандо Вердаско (26) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии добыл уверенную победу над представителем Молдавии Раду Алботом — 6:1, 7:6 (7:2), 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. На счету 28-й ракетки мира 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 10. Албот отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и реализацией 2 брейк-пойнтов.

Следующим соперником 35-летнего испанца станет американский теннисист Фрэнсис Тиафо, который в матче второго круга обыграл пятую ракетку соревнований представителя ЮАР Кевина Андерсона.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Марина Чилича.