Цонга: в матче против Джоковича буду действовать свободнее, чем обычно

Француз Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал свой предстоящий матч третьего круга Australian Open, в котором его соперником станет серб Новак Джокович. 11 лет назад теннисисты встречались в финале соревнований — победу одержал серб.



«Я выйду на корт без большого давления. Да, давление оказывается всегда, потому что я соревнуюсь, и когда я выхожу на корт, я всегда хочу победить. Тем не менее на этот раз я буду действовать немного свободнее, чем когда играю с кем-то другим. Я постараюсь использовать свой шанс и просто прожить этот момент», — цитирует Цонгу официальный сайт ATP.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

10 причин следить за Australian Open Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.